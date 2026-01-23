Haberler

Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve S.K. isimli iki firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.K., 33 suçtan 21 yıl hapis cezasına çarptırılırken, S.K. 'dolandırıcılık' ve 'firar' suçlarından 15 yıl hapis cezası aldı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
