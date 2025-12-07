Haberler

Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı

Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakladı. Baba hastaneye kaldırılırken; 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

  • 16 yaşındaki B.Y., Adana'nın Kozan ilçesinde babası Ö.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı.
  • Olay, babanın kız kardeşiyle tartışması üzerine çıkan kavgada meydana geldi.
  • Yaralanan Ö.Y. hastaneye kaldırıldı, B.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adana'da 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'ye tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

BABASINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında B.Y., babası Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Ö.Y.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma ekibi şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Ne hayırlı evlat...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Bu ülkede hayirsiz evlatlar oldugu kadar cocuklarina esine cehannemi yasatan siddet uygulayan sadist sizofren alkolik veya uyusturucu bagimlisi babalar oldugunuda unutmayalim..

yanıt3
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
