Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı
Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakladı. Baba hastaneye kaldırılırken; 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
- 16 yaşındaki B.Y., Adana'nın Kozan ilçesinde babası Ö.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı.
- Olay, babanın kız kardeşiyle tartışması üzerine çıkan kavgada meydana geldi.
- Yaralanan Ö.Y. hastaneye kaldırıldı, B.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adana'da 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'ye tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
BABASINI BIÇAKLADI
Kavga sırasında B.Y., babası Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Ö.Y.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma ekibi şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.