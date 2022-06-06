Adana'da 16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı - Haberler

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Adana'da 16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da 16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı

Adana'da kullandığı otomobille polisten kaçmaya çalışan 16 yaşındaki çocuk, kaza yapınca yakalandı.

Adana'da kullandığı otomobille polisten kaçmaya çalışan 16 yaşındaki çocuk, kaza yapınca yakalandı.

Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda polis ekipleri, şüphe üzerine 01 YD 448 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak otomobille kaçan sürücü, Güzelyalı Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Evin bahçe duvarına çarparak duran otomobilin sürücüsü ekiplerce yakalandı.

Otomobili kazadan yara almadan kurtulan 16 yaşındaki B.E'nin kullandığı belirlendi, polis ekiplerince kural ihlalleri nedeniyle 9 bin 600 lira ceza uygulandı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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