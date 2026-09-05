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Adana'da Huzur ve Güven Denetimlerinde 38 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Huzur ve Güven Denetimlerinde 38 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da 1594 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 8 bin 86 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 7 bin 947 araç kontrol edildi. Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ve kesici aletler ele geçirdi; 71 sürücüye trafik cezası, 8 iş yerine usulsüzlük işlemi ve 21 kişiye dilencilikten idari para cezası uygulandı.

ADANA'da il genelinde 1594 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması olan 38 şüpheli yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1594 polisin katılımıyla il genelinde Huzur ve Güven' denetimi gerçekleştirildi. Polis helikopteri ve dron ile havadan destek verilen denetimlerde 8 bin 86 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sabit yol kontrolünde 7 bin 947 aracı durdurup, incleyen ekipler, ihlalde bulunduğu belirlenen 2 aracı trafikten men etti. 71 sürücüye ise kurallara uymadıkları için toplam 1 milyon 94 bin 495 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler, 180 umuma açık işyerini denetledi. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yeri hakkında işlem başlatıldı. Kavşaklarda vatandaşları rahatsız ederek, dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 21 kişiye ise toplam 37 bin 44 TL idari ceza kesildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gece yarısına kadar devam eden denetimlerde şüphelenilen kişilerin üst aramasını yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 44 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet ile birlikte 0,91 gram metamfetamin ve 158 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.  Silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezlerine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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