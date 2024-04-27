Adana'da 15 firari hükümlü yakalandı
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan hüküm giymiş olan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-27 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çukurova, Ceyhan, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giymiş 15 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.