Adana'da 13 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar İddiası

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişi babasının yanına götürme bahanesiyle 13 yaşındaki çocuğu bisikletine bindirip cinsel istismarda bulundu. Şüpheli O.Y., yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde babasının yanına götürme bahanesiyle bisikletine bindirdiği 13 yaşındaki erkek çocuğuna, portakal bahçesinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.Y. (63), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen çocuğun yanına yaklaşan bisikletli kişi, nereye gittiğini sordu. Babasının yanına gittiğini söyleyen çocuğu, "Ben götüreyim" diyerek kandırıp, bisikletine bindiren şüpheli, portakal bahçesine götürdü. Burada cinsel istismara uğrayan çocuk, şüphelinin elinden kaçarak, yoldan geçen bir otomobili durdurdu. Sürücünü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstismara uğrayan çocuk, sağlık ekibi tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun anlattıklarının ardından harekete geçen Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar şüphelisi olduğu öne sürülen O.Y.'yi, olay yerinin yakınlarında bisikletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Çocuğun hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli O.Y., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
