12 yaşındaki bisikletliyi tartaklayıp, boğazını sıktılar

Adana'nın Çukurova ilçesinde 12 yaşındaki Ç.A.D.'yi bisikletten düşürüp tartaklayan iki kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ADANA'da korkuttukları Ç.A.D.'nin (12) bisikletten düşmesine neden olup, tartaklayıp boğazını sıkan 2 şüpheli, yakalandı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Cumali Y. (24) ile Adem T. (34), arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren Ç.A.D.'ye bilinmeyen bir nedenle tepki gösterdi. Ç.A.D., korkup, bisikletten yere düştü. 2 kişi ardından Ç.A.D.'nin boğazını sıkıp, tartakladıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, Ç.A.D.'nin arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin şikayeti sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit edip, adreslerinde yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Cumali Y., sorgusunda, "Akrobatik hareketler yapıyordu. Biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" dedi. Şüphelilerin, gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

