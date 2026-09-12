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Adana'da 12 suçtan aranan hükümlü yakalandı

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Adana'da, 12 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Adana'da, 12 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.T'nin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde olduğunu belirledi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda, 2019'dan bu yana aralarında "kadına karşı kasten öldürme"nin de bulunduğu 12 suçtan aranan B.Ö.T. yakalandı.

Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, yaklaşık 800 gram kubar esrar, 64 uyuşturucu hap, yaklaşık 10 gram kokain ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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