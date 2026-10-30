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Adana Çukurova'da gençler sokakta havai fişek patlattı, balkon ve araçlar zarar gördü

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Adana Çukurova'da gençler sokakta havai fişek patlattı, balkon ve araçlar zarar gördü
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Adana Çukurova'da gece saatlerinde kimliği belirsiz gençler, Huzurevleri Mahallesi 77079 Sokak'ta yol ortasına kurdukları havai fişek düzeneğini ateşledi. Kıvılcımlar balkonlara ve park halindeki araçlara zarar verdi; olay güvenlik kamerasına yansıdı, şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

ADANA'da kimlikleri belirsiz bir grup genç, sokak ortasında ateşe verdikleri havai fişekleri patlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77079 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz gençlerin bulunduğu 2 otomobil, ara sokakta durdu. Araçtan inen kişiler, yolun ortasına havai fişek düzeneği kurup ateşledi. Patlayan havai fişekler çıkardığı gürültüyle çevreye rahatsızlık verirken, kıvılcımlar evlerin balkonlarına ve park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Şüpheliler daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşların şikayeti üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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