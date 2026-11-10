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Adana Çukurova'da apartmandan motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı

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Adana Çukurova'da apartmandan motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı
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Adana Çukurova Mahfesığmaz'da 26 Ekim saat 03.30 sıralarında bir apartmanda kilitli motosiklet, düz kontak yapılarak çalındı. Polisin yakaladığı Fatih G. ile komşu çocukları dahil 4 şüpheli tutuklandı, motosiklet sahibine teslim edildi.

ADANA'da Fatih G.'nin (19) yönlendirdiği öne sürülen komşu çocukları R.B. (16) ile D.K. (15), bir apartmanda kilitli duran motosikleti çalıp, bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin motosikleti çaldığı sırada Fatih G. ile R.K.'nin (15), sokakta gözcülük yaptığı belirlendi. Polisin yakaladığı şüphelilerden Fatih G.'nin, ifadesinde, "Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Kim olduklarını bilmiyorum" dediği belirtildi.

Olay, 26 Ekim'de saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şüpheli R.B. ile D.K. kapısı açık olan apartmana girip, içeride kilitli duran Y.S.'nin motosikletini düz kontak yaparak, çalıştırdı. Motosikletle apartmandan çıkan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. Şüphelilerin, hırsızlığın ardından bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan Y.S.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAKTA GÖZCÜLÜK YAPMIŞ

Bölgede ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin motosikleti çaldığı sırada Fatih G. ve R.K.'nin de sokakta gözcülük yaptığını belirledi. Adresleri belirlenen 4 şüpheli, polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Fatih G.'nin, komşularının çocukları olduğu öğrenilen 3 şüpheliyi yönlendirdiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Fatih G., ifadesinde, "Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Benim olayla bir ilgim yok, kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih G., R.B., D.K. ile R.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin yaşadığı sokakta bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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