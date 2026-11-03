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Adana Çukurova'da 6 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Adana Çukurova'da 6 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda 6 katlı apartmanın son katında bulunan bir dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese, itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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