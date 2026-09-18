Adana - Ceyhan'da suç örgütlerine 51 tutuklama

Adana - Ceyhan'da suç örgütlerine 51 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheli tutuklandı.
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheli tutuklandı.
Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 86 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda bin 540 kilo kaçak tütün, 290 paket sigara,
120 litre etil alkol, 6 adet tabanca, 425 adet fişek, 6 adet av tüfeği, 65 adet bıçak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 317 bin lira ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'u tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.