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Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Sahurda Bir Araya Geldi

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Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, görevleri başında ilk sahurlarını yaptı. İtfaiyeciler, Atakent Mahallesi'ndeki yerlerinde hazırlanan yemekhanede bir araya gelerek sahur yaptılar.

Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye erleri, ilk sahurlarını görevleri başında yaptı.

Kentte meydana gelebilecek yangın ve doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarına karşın 24 saat görev yapan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, ilk sahur için geçici olarak taşındıkları Atakent Mahallesi'ndeki yerlerinin yemekhanesini hazırladı.

İtfaiyeciler sahur için hazırladıkları yumurta, domates, biber ve peynir gibi malzemeleri el birliğiyle çay ocağında tabaklara koydu.

Demlenen çay ve kahvaltılıkları masalara servis eden itfaiye erleri, yatakhanede uyuyan arkadaşlarını kaldırarak sofraya davet etti.

Masadaki yerlerini alan itfaiyeciler dua ettikten sonra sahurlarını yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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