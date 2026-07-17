Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol, adliye yetkililerinin hayırlı olsun temennilerinin ardından görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol yeni görevine başladı.
Adliye yetkilileri ve çalışanları, Çelikkol'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Daha sonra makamına geçen Çelikkol, görevine başladı.
Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu