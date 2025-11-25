Adana Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Mesaj

Adana Barosu tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

Baro Saymanı ve Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Zülal Elmalı Erdem, Adana Barosu Avukatlar Salonu'nda düzenlenen programda, 25 Kasım'ın tüm dünyada kadınlara yönelik şiddete karşı yükselen ortak sesin günü olduğunu söyledi.

Eşitsizlik ve cezasızlığın şiddete eşlik eden olgusal gerçeklikler olduğunu belirten Erdem, "25 Kasım, bir anma değil, her geçen gün artan şiddetin, görmezden gelinen eşitsizliklerin ve kadınların yaşam haklarına ilişkin pozitif yükümlülüklerin hatırlatıldığı gündür." dedi.

Kadın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Nural Kılıç da şiddetin özel değil kamusal bir sorun olduğunu ifade etti.

Şiddeti meşrulaştıran ve yeni şiddet vakalarının önünü açan her tutumla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın ortak sorunu olan şiddetle mücadele yolunun başı, şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanan sistematik bir sorun ve bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul etmekten geçmektedir. Kanun önünde eşitlik ilkemiz her aşamada gözetilmesi gereken hukuki temelimizdir. Yargı pratiklerinden idari işlemlere kadar her kademede ayrımcılık ve ayrımcılığın en görünür biçimi olan şiddet ortadan kaldırılmalıdır."

Programa Adana Baro Başkanı Volkan Böke, Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Veli Küçük ve avukatlar da katıldı.