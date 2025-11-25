Haberler

Adana Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Mesaj

Adana Barosu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Mesaj
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, kadınların karşılaştığı şiddet ve eşitsizliklerin toplumsal bir sorun olduğuna vurgu yaptı. Avukatlar, şiddetle mücadelenin sistematik bir insan hakkı ihlali olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Adana Barosu tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

Baro Saymanı ve Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Zülal Elmalı Erdem, Adana Barosu Avukatlar Salonu'nda düzenlenen programda, 25 Kasım'ın tüm dünyada kadınlara yönelik şiddete karşı yükselen ortak sesin günü olduğunu söyledi.

Eşitsizlik ve cezasızlığın şiddete eşlik eden olgusal gerçeklikler olduğunu belirten Erdem, "25 Kasım, bir anma değil, her geçen gün artan şiddetin, görmezden gelinen eşitsizliklerin ve kadınların yaşam haklarına ilişkin pozitif yükümlülüklerin hatırlatıldığı gündür." dedi.

Kadın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Nural Kılıç da şiddetin özel değil kamusal bir sorun olduğunu ifade etti.

Şiddeti meşrulaştıran ve yeni şiddet vakalarının önünü açan her tutumla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın ortak sorunu olan şiddetle mücadele yolunun başı, şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayanan sistematik bir sorun ve bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul etmekten geçmektedir. Kanun önünde eşitlik ilkemiz her aşamada gözetilmesi gereken hukuki temelimizdir. Yargı pratiklerinden idari işlemlere kadar her kademede ayrımcılık ve ayrımcılığın en görünür biçimi olan şiddet ortadan kaldırılmalıdır."

Programa Adana Baro Başkanı Volkan Böke, Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Veli Küçük ve avukatlar da katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.