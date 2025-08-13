Adana Barosu'ndan Hastane Arbede Açıklaması

Adana Barosu, hasta yakını avukat ve yakınları ile hastane personeli arasındaki arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'ta Adana Şehir Hastanesi'nde hasta yakını avukat ve yakınları ile hastane personeli arasında yaşanan arbedenin ardından Adana Barosunu ve avukatlık mesleğini hedef alan bazı haberler ve bildiriler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğduğu bildirildi.

Baronun şiddetin, özellikle de sağlık emekçilerine yönelen şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını bilen ve bunu özümsemiş bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan elim olaydaki kamera görüntülerinin incelemesinde meslektaşımızın güvenlik görevlileri tarafından darbedilmesi üzerine olayların tasvip edilemeyecek şekilde büyüdüğü görülmektedir. Bir kısım odaklarca kasıtlı olarak ve hasta yakınının sırf avukat olması sebep gösterilerek savunma mesleğinin hedef alınması, yargılamaya müdahale edilmeye çalışılması ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi karşısında Adana Barosu olarak adaletten ve hukukun üstünlüğünden yana olduğumuzu belirtiriz. Tutukluluk tedbirinin yasal şartlarının dahi oluşmadığı olayda yargılama süreci sonuçlanmadan kamuoyunun ön yargılı hüküm vermekten kaçınması, adil yargılanma hakkının korunması açısından zorunludur. Savunma makamına yönelen her türlü yıpratma çabasına karşı, avukatlık mesleğinin bağımsızlığını ve saygınlığını korumak en temel sorumluluğumuzdur. Avukatlık mesleği, toplumun adalet arayışındaki en önemli güvencelerden biridir. Meslek onurunu zedeleyen her türlü davranışa karşı dururken, meslektaşlarımızın da adil ve hukuka uygun şekilde yargılanma hakkını savunmaya devam edeceğiz."