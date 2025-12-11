Adana Barosunda 'Çocuk Hakları Merkezi' hizmete girdi

Adana Barosu bünyesinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile UNICEF tarafından yürütülen "Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (ÇABA)" projesi kapsamında "Çocuk Hakları Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Baro Başkanı Volkan Böke, Adana Barosu Avukatlar Salonu'ndaki açılış töreninde, merkezin, eğitimler ve saha çalışmalarıyla çocuk dostu adalet sisteminin oluşması, toplumun hukuken bilinçlenmesi ve pozitif dönüşümü için çalışmalar yürüteceğini belirtti.

ÇABA projesinde pilot bölge olduklarını dile getiren Böke, şöyle devam etti:

"Kurulan bu merkezin, çocuk hakları temelli yaklaşımın ve çocuk dostu adalet anlayışının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı açıktır. Merkezin baromuza ve kentimize önemli faydalar sunması da kaçınılmazdır. Bu merkezin açılışıyla, çocukların adalete erişim süreçlerinde daha koruyucu bir mekanizmanın işletilmesi adına önemli bir adım atılmıştır."

UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Birimi Şefi Yuko Osawa da merkezin, eğitim, hukuki rehberlik, koordineli dosya yönetimi ve kanıta dayalı politika üretimi için önemli bir odak noktası olacağını söyledi.

Adalet sisteminde çocukların korunmasının tek bir kurumun sorumluluğunda olmadığını belirten Osawa, şöyle konuştu:

"Bu alan, sürekli iletişim, ortak standartlar ve güçlü kurumlar arası işbirliği gerektiren çok disiplinli bir yapıya sahiptir. Bugünkü tartışmalar, pratik çözümleri belirlememize, yönlendirme mekanizmalarını güçlendirmemize ve sektörler arası işbirliğini artırmamıza yardımcı olacaktır. ÇABA projesi boyunca Adana Barosunun gösterdiği bağlılık, açıklık ve çalışma isteği, bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı olmuştur. Bu yapıcı işbirliği, bizleri ortak vizyonumuza, her çocuğun korunduğu, duyulduğu ve desteklendiği bir adalet sistemine bir adım daha yaklaştırmıştır."

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, TBB Yönetim Kurulu üyeleri Makbule Tanış ve Melih Yardımcı ile avukatlar da katıldı.