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Adamlar 31 Ağustos'ta Harbiye'de konser verecek

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Alternatif rock grubu Adamlar, 31 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Alternatif rock grubu Adamlar, 31 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Epifoni ve Act organizasyonuyla gerçekleştirilecek konserde, grup, sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak.

Yayımladığı ilk albümün ardından alternatif müzik sahnesinde çalışmalarını sürdüren Adamlar, "Rüyalarda Buruşmuşuz", "Acının İlacı" ve "Koca Yaşlı Şişko Dünya"nın da aralarında bulunduğu eserlerini seslendirecek.

Grup, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde 2014'te yayımladıkları ilk albümlerinden bu yana repertuvarlarına giren eserlerden bir seçkiyi dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Kaynak: AA
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