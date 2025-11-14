Haberler

Adam Fawer Türkiye'de Okurlarıyla Buluştu

Güncelleme:
ABD'li yazar Adam Fawer, 'Brand Week Istanbul' kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde Türk okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı ve okurlarına düşüncelerini paylaştı. Fawer, Türk okurlarının zekasına hayran kaldığını belirtti.

ABD'li yazar Adam Fawer, iş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren "Brand Week Istanbul"da okurlarıyla buluştu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki imza etkinliğinde Fawer, "Olasılıksız", "Empati" ve "Oz" adlı romanlarının ardından kaleme aldığı, April Yayıncılık'tan çıkan "Mobius"u okurları için imzaladı.

Fawer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okur buluşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "Tüm okurlarım kalabalık bir şekilde geliyor. Bu sefer daha profesyonel bir eğilime sahip okuyucularla tanışmak ilginç oldu. Ben de iş dünyasından geliyorum. Bu yüzden Brand Week'te konuşmak ve bu iş dünyası okuyucularıyla tanışmak benim için çok heyecan vericiydi." dedi.

"Türk okurlarının dünyanın en zeki okurları olduğunu düşünüyorum"

"Mobius" kitabını okuyanlardan harika dönüşler geldiğini anlatan Fawer, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'da bana ulaşan birçok insan oldu. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Başaramıyorum ama deniyorum. İnsanların hikayeye, karakterlere ve fikirlere tepki vermesinden gerçekten çok mutlu oldum. Bence bir yazar olarak bunun bir monolog olmasını istemezsiniz. Okuyucularınızla aranızda bir diyalog olmasını istersiniz. Bu harikaydı."

Fawer, Türk okuyucularıyla bağının kuvvetli olduğuna işaret ederek, "Bunun hakkında sonsuza kadar konuşabilirim. Sanırım kader ve kadere karşı özgür irade hakkında çok şey yazıyorum. Bence bu, her ne sebeple olursa olsun Türk halkının üzerinde çok düşündüğü bir kavram. Ayrıca Türk okurlarının dünyanın en zeki okurları olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bir sonraki kitabının ilk taslağını yeni bitirdiğini dile getiren Fawer, "1000 sayfayı 400 sayfa kadar kısaltmam gerekiyor. Bu yüzden yapacak çok işim var. Benim için en zor kısım hiçbir şeyle başlayıp bir şeye doğru gitmek. Bu sebeple kurgudan daha çok keyif alıyorum." dedi.

Ünlü yazar Türkiye'deki okurlarıyla buluşmayı sürdürecek

New York'ta yaşamını ve çalışmalarını sürdüren Fawer, Pennsylvania Üniversitesinde lisans ve lisansüstü derecelerinin ardından, Stanford Graduate School of Business'da MBA eğitimini tamamladı.

Kariyeri sırasında Sony Music, J.P. Morgan ve son olarak da About.com gibi çeşitli şirketlerde çalışan Fawer'in ilk kitabı "Olasılıksız" 18 dile çevrildi ve "En İyi İlk Roman" dalında "2006 International Thriller Writers Ödülü"nü kazandı.

Bilim ile kurguyu harmanlayan yazar, son kitabında gelecekten mesajlar gönderen bir makine eşliğinde start up dünyası, bilim, felsefe, para, aşk ve başarı gibi konuları işliyor.

Ünlü yazar, farklı şehirlerdeki fuarlarda, kitabevlerinde, kitap kulüplerinde ve üniversitelerde okurlarıyla buluşmalara devam edecek.

Adam Fawer'ın Türkiye programı, April Yayıncılık'ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
500
