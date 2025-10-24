Adalet ve Dışişleri Bakanları, Milli Dayanışma Komisyonu'nda Sunum Yapacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda sunum yapacak.

Komisyonun 16'ncı toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

