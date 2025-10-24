Haberler

Adalet ve Dışişleri Bakanları, Milli Dayanışma Komisyonu'nda Sunum Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 16'ncı toplantısında sunum yapacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda sunum yapacak.

Komisyonun 16'ncı toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Komisyonda Adalet Bakanı Tunç ve Dışişleri Bakanı Fidan sunum yapacak.

Kaynak: AA / Sarp Özer - Güncel
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu

Sır perdesi 34 yıl sonra kalktı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu! Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.