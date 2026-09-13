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Adalet Bakanlığı önünde Ezgi Apartmanı kararı protestosu 3. gününde

Adalet Bakanlığı önünde Ezgi Apartmanı kararı protestosu 3. gününde
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önündeki eyleminin 3'üncü gününde. Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önündeki eyleminin 3'üncü gününde. Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklara verilen 8'er yıllık hapis cezası ve tahliye kararını, Adalet Bakanlığı önünde 3. gününde protesto etmeye devam ediyor.

Ezgi Apartmanı'nda bulunan ve tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle fotoğraflarını gösteren Kaya, "Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?, Ezgi Apartmanı 6 Şubat'ın adalet rezaletine sadece bir örnek, haberin var mı? 6 Şubat'ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek" yazılı döviz taşıyor.

"BENİM AKLIM, KALBİM, VİCDANIM ALMIYOR"

Belirli aralıklarla yurttaşlar, Döne Kaya'nın eylemine destek vermeye devam ediyor.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pastane yöneticileriyle olan fotoğrafının yere konulmasına izin verilmediğini belirterek, gözyaşları eşliğinde, depremde Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, eniştesini ve 9 aylık yeğenini kaybettiğini, onların fotoğraflarını yere koymasında ise herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Döne Kaya, depremin üzerinden 1314 gün geçtiğini belirterek, "Benim aklım almıyor, kalbim, vicdanım almıyor. Sizin nasıl alıyor. Bana ithamda bulunuyorlar 'amacın farklı' diye, amacınız batsın" dedi.

ADALET BAKANI GÜRLEK İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Döne Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi.

Kaynak: ANKA
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