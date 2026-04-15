Adalet Bakanlığı'ndan Okul Saldırısı Sonrası Dijital Paylaşımlara Yönelik Adli İşlem Açıklaması

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından dijital platformlarda yapılan paylaşımlar ve sanal ortam faaliyetlerinin devletin yetkili birimlerince yakından takip edildiğini açıkladı. Bakanlık, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik oluşturmaya yönelik içerikler ile halkı yanıltıcı bilgileri yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi. Bu kapsamda başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yer alan içeriklerin takibe alındığı ifade edildi.

Sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor

Bakanlık, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket ettiği, dijital ortamlarda "sanal devriye" faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin kısa sürede tespit edildiğini, suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil gerekli adli süreçlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA