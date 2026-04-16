81 ilde sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı

Adalet Bakanlığı, 81 ilde 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda, yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Telegram ve sosyal medya platformlarında şiddeti öven içerikler dikkatle takip ediliyor.

Adalet Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilinde meydana gelen okul saldırısı sonrasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetler devletin yetkili birimleri tarafından yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletimizin huzur ve güvenlinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon sağlanmış ve başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Suç teşkil eden paylaşım yapan şahısların gözaltına alma işlemlerinin devam ettiği söylenen açıklamada, "Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda 'sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülmekte, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edilerek suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
