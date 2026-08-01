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Adalet Bakanlığı'ndan "Cumhurbaşkanı'na Suikast Davası" açıklaması: Bugün yakalanan sanıkla ilgili adli işlemler sürüyor

Adalet Bakanlığı'ndan 'Cumhurbaşkanı'na Suikast Davası' açıklaması: Bugün yakalanan sanıkla ilgili adli işlemler sürüyor
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Adalet Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı'na Suikast Davası" olarak bilinen Marmaris Davası'nda dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen (ayırma-ayrılan) firari sanıklardan Burkay Karatepe'nin gözaltına alındığını, adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü bildirdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı'na Suikast Davası" olarak bilinen Marmaris Davası'nda dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen (ayırma-ayrılan) firari sanıklardan Burkay Karatepe'nin gözaltına alındığını, adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğünü bildirdi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "Cumhurbaşkanına Suikast Davası" veya "Marmaris Davası" olarak bilinen ve Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 4 Ekim 2017 tarihinde verilen kararla darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, davada 31 sanık hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanık hakkında 4 kez müebbet, 1 sanık hakkında 3 kez müebbet ve 4 sanık hakkında ise birer kez müebbet hapis cezası verildiği belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildiği ve kararın kesinleştiği belirtilen açıklamada, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma hakkında 15 yıl hapis cezası verildiği, bir sanık hakkında beraat kararı kurulduğu ifade edildi. Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden ise yakalama kararlarının infazının beklenmesi amacıyla dosyalarının tefrik edildiği (ayırma-ayrılan) kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu hükümlerin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 17 Mayıs 2022 tarihli kararıyla onanarak kesinleştiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen firari sanıklardan Burkay Karatepe'nin 1 Ağustos 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındığını hatırlatarak, şüpheli hakkındaki adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA
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