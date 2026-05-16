İcra personeline ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığınca icra personeli alım süreçleri, uygulamalı sınav kriterleri ve başarı sıralamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yer alan bazı özel şartlar kaldırılırken, icra personeli alım başvurularında "en az lise veya dengi okul mezunu olmak" şartı getirildi.

Uygulamalı sınavlara ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Daha önce "UYAP" üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen metin uygulaması yerine, uygulamalı sınav programından otomatik seçilen metin esas alınacak.

Ayrıca uygulama sınavındaki hata kriterleri yeniden belirlendi. Buna göre, hata oranının yüzde 25'ten fazla olması veya toplam 22 hata yapılması halinde aday başarısız sayılacak. Önceki düzenlemede bu oran yüzde 40 olarak uygulanıyordu.

Yönetmelikle yazılı ve uygulama sınavlarının ilan sürecine ilişkin hüküm de değiştirildi. Sınavların, müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlığın internet sitelerinde ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısına ilişkin düzenleme de değiştirildi. Buna göre adaylar, her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı değerlendirilecek ve ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Önceki düzenlemede bu sayı 20 kat olarak uygulanıyordu.

Öte yandan icra katipliği kadroları için belirlenen nihai başarı listesinde puan eşitliği olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce duyurusu yapılan personel alım işlemlerinin eski hükümlere göre tamamlanacağı hüküm altına alındı.

Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.