Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Veysi Kaynak'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazına birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.