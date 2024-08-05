Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ünye Cumhuriyet Savcısı'na yapılan saldırıyı kınadı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X'ten yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Savcısı'na yönelik saldırıyı kınadı. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez.

Cumhuriyet Savcımız'ın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum."