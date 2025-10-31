Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kahramanmaraş'ta

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yarın gerçekleştirilecek olan deprem bölgesi değerlendirme toplantısına katılmak için Kahramanmaraş'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u havaalanında Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Tunç, havaalanından ayrıldıktan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Burada belediye çalışanları tarafından karşılanan Tunç, ziyaretin anısına belediye şeref defterini imzaladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki daha sonra başkanlık makamına geçti. Ziyarette Başkan Fırat Görgel, 6 Şubat'tan bugüne kadar yapılan çalışmalar ve deprem sonrası şehrin inşasında gelinen son nokta hakkında brifing verdi.