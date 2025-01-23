Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınanların sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 yurttaş hayatını kaybetti. Türkiye yitirdiğimiz canlara ağlarken; yangına ilişkin soruşturmada devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

Aralarında otel işletme müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü'nün de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Tunç açıklamalarında "Süreç devam ediyor. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Şu anda elde edilen deliller, kamera kayıtları var. Bu facia tüm detaylarıyla soruşturulacak" ifadelerini de kullandı.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLECEK"

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu kararlılığı ifade etti. Adli sürecin özellikle kime varırsa, ucu nereye giderse, sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Sorumlular kimse yargı huzurunda hesap sorulması gerekir. Bizim mevzuatımız var, yönetmeliklerimiz var. Bu konuda kimlerin sorumlu olduğu yazılı metinlerde bellidir. Bilirkişiler bunları tek tek inceleyerek, olayı da inceleyerek bu facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklardır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
img

Yanan otelin 'apar topar' yıkılacağı iddialarına yanıt
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
img

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bakan nerede acaba?

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaydin null:

Turizm bakanı dail mi?Eğer bu memlekette adalet mülkün temeli ise,hukuk denen kavram var ise öncelik turizm bakanlığı,çevre ve şehircilik başkanlık yetkilileri tutuklanmalıdır.

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

bu ülkede 100 bin kişi depremde can verdi bir siyasi istifa mı etti veya bir siyasetçi yargılandı mı boş boş konuşma lütfen sayın bakmayan

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

turizm bakanınız nerde et AKP ortalıktan neden kayboldu.. bu kadar insanların gözüne soka soka kimse bu halka zulüm etmedi siz gibi mahşerde görüşmek dileğiyle..

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveli İdi:

Sağolun,12 göz altı içini soğutur memleketin.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecip özgür tekkeşin:

Hadi canım. Tedbir önlem sonraki felaketler için Bi şey var mı. Hep hikaye... Sen anlat biz ağzımız açık dinleriz. Dert etme.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Bu ihmalleri onaylayan bürokratlar neden gözaltına alınmıyor da, otel otel yetkilileri gözaltına alınıyor? her kaza ,ihmal sonunda bunlara onay veren merciler neden istifa etmiyor?

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

formalite olması gereken halk da yedi

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp haric artik yargi isliyor.bakanlik sucsuz masum.elazigda gocukte bolu belediyesine bagli maden orayida baglayin.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Otelleri denetlemeye başladınız mı? Ondan haber verin...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu

Kadıköy'de kırmızı kart iptal oldu!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.