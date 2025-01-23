Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 yurttaş hayatını kaybetti. Türkiye yitirdiğimiz canlara ağlarken; yangına ilişkin soruşturmada devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

Aralarında otel işletme müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü'nün de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Tunç açıklamalarında "Süreç devam ediyor. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Şu anda elde edilen deliller, kamera kayıtları var. Bu facia tüm detaylarıyla soruşturulacak" ifadelerini de kullandı.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLECEK"

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu kararlılığı ifade etti. Adli sürecin özellikle kime varırsa, ucu nereye giderse, sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Sorumlular kimse yargı huzurunda hesap sorulması gerekir. Bizim mevzuatımız var, yönetmeliklerimiz var. Bu konuda kimlerin sorumlu olduğu yazılı metinlerde bellidir. Bilirkişiler bunları tek tek inceleyerek, olayı da inceleyerek bu facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklardır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.