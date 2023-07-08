Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman ve Malatya'da valilik, belediye, adliye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman ve Malatya'da valilik, belediye, adliye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelecek.

(Adıyaman/09.30-11.30/Malatya/14.15-16.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Merkezi, Baykar Konteyner Kent, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile SGK ve İŞ-KUR hizmet noktasını ziyaret edecek. Bakan Işıkhan, iş insanları, sanayiciler ve esnafın yer aldığı sektör istişare toplantısına katılacak.

(Kahramanmaraş/09.30-17.15)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi (12C Bölgesi) Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve etkisini sürdüren protestoların yankıları takip ediliyor.

(Paris)

SPOR

1- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çeşitli boylarda mücadelelerle devam edilecek.

(Edirne)

2- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampında, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşacak.

(Lübliyana/12.30)

3- Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya'da, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampları başlayacak.

(St. Petersburg/Bad Waltersdorf)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, teklerde üçüncü tur mücadelesiyle sürecek.

(Londra)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Libourne-Limoges arasındaki 8. etap yarışıyla devam edilecek.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. etap mücadelesi Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/17.00)

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