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Adalet Bakanı Tunç: Yeni bulgular var, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında anne ve babanın aralarında bulunduğu 22 şüphelinin adliyedeki sorguları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Tunç "Elde edilen yeni bulgular var ve bunlar şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor" ifadesini kullandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

BAKAN TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Şüphelilerin sorgulamaları devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ELDE EDİLEN YENİ BULGULAR VAR"

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan ifadeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, "Elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor" dedi.

"NARİN KIZIMIZIN NAAŞINDA ELDE EDİLEN 91 DOKU VAR"

Alınan patolojik ve biyolojik örnekler üzerindeki incelemelerin iki hafta süreceğini ifade eden Bakan Tunç, "Teknolojinin tüm imkanları Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. İfadelerden yola çıkarak, Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Tüm bunlar inceleniyor. Narin'in katillerine bir an önce ulaşılması için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım" şeklinde konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (3)

Delil Deniz:

Ne abartınuz ya gündem narin oldu o kadr ekonomi sıkıntılar war tm bizimdw cocuklarımz bizde cok üzüldük son aşamaya geldiğinzde toparlayıp millete sunarsnz ikidebir gündemi narin kızımız için milleti duygusala bağlatmayın

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Murat Celik:

sayın Bakanım İnşallah bir an önce çözersiniz Türkiye olarak hepimiz rahatlarız suçlular cezalarını çeker kızımıza da Allah'tan rahmet diliyorum Mekanı cennet olsun

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Zabit Celik:

Bence bu ipin ucu hükümete dokunacak diye bu kadar bu işe dahil oluyorlar yoksa mantıklı bir açıklaması yok her gün narinler ölüyor Türkiye’de hiç bu kadar dahil olduklarını görmedik….

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