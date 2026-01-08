Haberler

Adalet Bakanı Tunç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve heyetiyle bir araya gelerek çalışma hayatını etkileyen hukuki düzenlemeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcılarıyla, Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatını ilgilendiren hukuki düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
