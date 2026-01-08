Adalet Bakanı Tunç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile bir araya geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve heyetiyle bir araya gelerek çalışma hayatını etkileyen hukuki düzenlemeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcılarıyla, Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatını ilgilendiren hukuki düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel