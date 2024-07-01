Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında Mehmetçik kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulan görüntülerin yer aldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

ÇİRKİN SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

NE OLDU?

Önceki akşam, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte başlayan olaylar, sınırın öte tarafına da sıçradı. Suriye'de, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları'yla Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde provokatörlerin Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansırken, Türk bayraklarına da küstah saldırılar yapıldı.