Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta bir bebeğe hemşire tarafından uygulanan şiddeti insanlığa karşı işlenmiş ağır bir ihlal olarak nitelendirdi. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

BAKAN TUNÇ: İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ AĞIR BİR İHLALDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, " Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaralandığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
