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Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok

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TBMM Genel Kurulu, cuma günü Can Atalay için toplanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Tunç, "Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için Genel Kurul'u 16 Ağustos'ta toplantıya çağırdı. Gözlerin çevrildiği toplantı öncesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti. Kararın ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurul'u 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

"AYM İLE YARGITAY ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLDU"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, şunları söyledi: "Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı için yeterli sayı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık... AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu, bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı.

"PARTİLER GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDECEK"

Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Tbmm Genel Kurulu Güncel Haberler

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Yorumlar (25)

Sebahattin Yakar:

yani diyorki.turkiyede adalet yok

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Sebahattin Yakar:

yani diyorki turkiyede adalet yok

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Fatih Çelik:

Arkadaşlar anayasa mahkemesinin üstünde adalet bakanlığı var En iyi ve adil kararı Adalet bakanlığı veriyor rahat olun

26
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Cem Demirci:

Anayasa Mahkemesi Türkiye de Yaşayan Her Kurum ve Kişiyi Bağlar. Daha Fazla Söze Gerek Yok , Kim Konuşursa Konuşsun. Konu Kişinin Kim Olduğu Değil . Bize Ne Kim Kimse

97
18
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Mevlüt Duman:

Anayasa mahkemesi

85
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şahabettin Ayyıldız:

Adli yargı derken

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Ahmet Dimli:

haberi nasıl okudunuz nasıl yorumladınız yani aym nin kararından sonra meclisin yapabileceği bir şey yok diyor açık ve net yani aym nin kararı geçerlidir

22
17
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Ali Tokgönül:

Hala anlamış kul değilim . Anayasanın üzerinde bir yasa mı var ? Yok . Anayasa mahkemesi verilen yargı kararına bir şey demiyor ki , sadece yapılan işte usulsüzlük var diyor . Hepsi bu arkadaş . Bunda anlaşılmayacak ne var !

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4
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Sihirbazın Çırağı:

"Meclis muktedir değil" diyor Adalet Bakanı; daha iyi açıklamak gerekirse "Parlamento'nun gücü seçilmiş bir Millet Vekili'ne haklarını teslim edemiyor ve bu yüzden feshedilmelidir" diyor. Hepsinin içinden geçen "Erken Seçim" çünkü seçimler yenilenirse başka partilerden de olsa seçilip temiz temiz sanki önceden hiç sorumluluğu kalmadan yeni seçilmiş gibi tıkır tıkır maaş alacaklar ve bahaneleri "biz daha yeni seçildik" olacak. Çok iyi tezgah bu demokrasi.

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Sonby Erdm:

Bozuk düzende sağlam çark olmaz.pir sultan abdal

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2
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