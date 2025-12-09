Haberler

Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık

Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelinde adli emanetlere yönelik bir teftiş süreci başlatıldığını açıkladı. Teftişler sonucunda gerekli tespitlerin yapılarak eksikliklerin giderileceği belirtildi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet müfettişlerimiz ülke genelindeki tüm adli emanetlere dönük bir teftiş süreci başlatmış durumda. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı ve bağlı kurumların 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, adli emanetlerle ilgili soru üzerine, "Bakanlık olarak Adalet Müfettişliği vasıtasıyla hem Büyükçekmece, hem de ülke genelindeki adli emanetler ile ilgili teftiş süreci başlattık. Bu konu önemli, soruşturmalarla ilgili özellikle adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanması önemlidir. Eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklı birtakım eksiklikler, zafiyetler varsa bunların da süratle giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuatla ilgili gerekse uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa, bunları etkili bir şekilde almak için çalışıyoruz. Burada adli emanetler ile ilgili herhangi bir olaya hiçbir fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Adalet müfettişlerimiz ülke genelindeki tüm adli emanetlere dönük bir teftiş süreci başlatmış durumda. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

'BANKALARDAKİ SİSTEMİN AYNISI UYGULANABİLİR'

Konuyla ilgili taslak çalışmanın olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Bakan Tunç, "Adli emanetlerin, depolarda saklanan ürünlerin, nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl yapılacağı yönetmelikte belirlenmiş. Tabii bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. 'Bu rutin denetimler hangi aralıklarla yapılıyor', eğer bu konuda yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözülmesi gerekiyor. Bu konuda şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlere yönelik sayımlar, tespitler gerçekleştiriliyor. Bu teftişler sonucunda gelecek olan müfettiş raporları sonrasında gerekli olan kararlı adımları atacağız. Tabii değerli eşyaların daha muhkem bir depo ya da kasalarda korunması lazım. Burada elbette kasaların da tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda şu anda adliyelerde eğer alınması gereken bir tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title