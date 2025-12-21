Haberler

Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihaleleri yarın gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'nın Hendek ve Balıkesir'in Marmara ilçelerinde yapılacak yeni adalet binalarının ihalelerinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya ve Balıkesir'de yapılacak adalet binalarının ihalelerinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin etkinliği ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için çalışmaların sürdüğünü, insan odaklı hizmet binalarıyla fiziki kapasitelerin güçlendirildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Sakarya'daki Hendek Adalet Binası ve Balıkesir'deki Marmara Adalet Binasının ihalelerini yarın gerçekleştireceklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Hendek Adalet Binamız, 13 bin 335 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 29 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 9 duruşma salonu, İlçe Seçim Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik ve Arabuluculuktan oluşacak. Marmara Adalet Binamız, 2 bin 541 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 3 kat, 6 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 2 duruşma salonu, İcra Müdürlüğü ve İlçe Seçim Müdürlüğünden oluşacak. En kısa sürede yapımına başlayacağımız adalet binalarımızın şimdiden ilçelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title