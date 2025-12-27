Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe çıkan kadın hakim Karsu Yıldırım tebrik etti. Bakan Tunç, "Bu fotoğraf; adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin, görevine bağlılığın fotoğrafıdır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe çıkan kadın hakim Karsu Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak tebrik etti.

"KARSU YILDIRIM İLE GURUR DUYDUK"

Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk.

"ÜSTÜN GAYRETİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."

