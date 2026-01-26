Adalet Bakanı Tunç, Katar'da mevkidaşı Al Mohannadi ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile Doha'da bir araya geldi.

Katar Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı Doha Hukuk Forumu marjında mevkidaşı Mohannadi ile görüştü.

İki ülke arasındaki adli iş birliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi yolları ele alındığı görüşmede, taraflar ayrıca karşılıklı deneyim paylaşımı, hukuki ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi konularında iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca, Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi'nin (QICDRC) rolü ile uluslararası tahkim ve uyuşmazlık çözümü alanındaki güncel gelişmeler de değerlendirildi.