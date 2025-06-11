Adalet Bakanı Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeleriyle Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Tunç, “Cennet vatanımızı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şâd olsun” ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tunç, "Cennet vatanımızı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK üyeliklerine atanan yeni isimlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tunç Başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Günün anısına Anıtkabir'de çekilen fotoğrafından ardından Tunç, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz Tunç, Anıtkabir ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andık, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladık. Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarından biri olan adaletin, her bireyin hakkını eşitlik ve tarafsızlık temelinde koruyan bir sistemle tecelli etmesi için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla ödün vermeden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hale gelmesi için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Cennet vatanımızı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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