Bakan Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi konularında görüştü. İki taraf, Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Berset ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tunç, görüşmeye ilişkin, "Ülkemizin ve Avrupa Konseyinin temel değerleri olan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve demokrasiyi önceleyerek yürüttüğümüz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Avrupa Konseyi ile yakın işbirliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
