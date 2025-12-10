Bakan Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Berset ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tunç, görüşmeye ilişkin, "Ülkemizin ve Avrupa Konseyinin temel değerleri olan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve demokrasiyi önceleyerek yürüttüğümüz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Avrupa Konseyi ile yakın işbirliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.