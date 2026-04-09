Bakan Gürlek'ten vefat eden HSK İdari Yargı Başmüfettişi Bilgi için taziye mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vefat eden HSK İdari Yargı Başmüfettişi Zafer Bilgi için taziye mesajı yayımladı. Gürlek, Bilgi'nin ailesine ve adalet camiasına başsağlığı diledi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hakimler ve Savcılar Kurulu İdari Yargı Başmüfettişimiz Sayın Zafer Bilgi'nin vefatını üzülerek öğrendim. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve adalet camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA / Abdullah Sarica