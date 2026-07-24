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Bakan Gürlek: Asrın dayanışması sergilendi

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- "Devletimizin gücünü ve milletimizin dayanışma ruhunu gölgelemeye çalışanlara rağmen, asrın felaketine karşı devlet-millet el ele vererek asrın dayanışmasını ortaya koydu"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yapılan çalışmalara ilişkin, "Devletimizin gücünü ve milletimizin dayanışma ruhunu gölgelemeye çalışanlara rağmen, asrın felaketine karşı devlet-millet el ele vererek asrın dayanışmasını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya'daki sosyal konutların kura çekim törenine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "asrın felaketi" 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğunun altını çizdi.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"11 ilimizi etkileyen ve büyük bir yıkıma neden olan depremler sonrası, barınmadan sağlığa, eğitimden ulaşıma, altyapıdan kalıcı konutların inşasına kadar her alanda büyük bir mücadele yürütüldü. Devletimizin gücünü ve milletimizin dayanışma ruhunu gölgelemeye çalışanlara rağmen, asrın felaketine karşı devlet-millet el ele vererek asrın dayanışmasını ortaya koydu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere, şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için seferber olan tüm kurumlarımızı ve sahadaki emekçilerimizi gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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