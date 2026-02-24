Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye ziyaret! Kapıda karşıladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Akın Gürlek'i makamının kapısında karşıladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrasında Bahçeli, Gürlek'i makam kapısına kadar eşlik ederek uğurladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah grup toplantısında konuşma yaptıktan sonra Meclis'te MHP Grup Başkanlığı'ndaki makamına geçti. Bahçeli, burada kendisini ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
AKIN GÜRLEK'İ KAPIYA KADAR EŞLİK ETTİ
Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Bahçeli'yi Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaret etti. Devlet Bahçeli, Bakan Gürlek'i makamının kapısında karşıladı. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Gürlek'i makam kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.
GÖRÜŞME HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI
Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, basının görüntü almasına izin verilmedi.