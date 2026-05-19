Bakan Gürlek'ten 19 Mayıs mesajı

"Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürlek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan kutlu yürüyüşün ilk adımı ve tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Yüzyıl önce yakılan istiklal meşalesinin, milletin azim ve kararlılığıyla emperyalist işgalleri püskürttüğünü ve bağımsızlığın yolunu aydınlattığını ifade eden Gürlek, bugün de hedefin, "aklı hür, vicdanı hür TEKNOFEST kuşağıyla birlikte tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini yarınlara taşımak" olduğunu vurguladı.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
