Adalet Bakanı Gürlek, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu anlamlı günün sevincini Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu anlamlı günün sevincini Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşıyorum. Ortak tarihimiz ve güçlü gönül bağlarımızla daima yanında olduğumuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA