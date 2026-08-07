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Adalet Bakanı Gürlek: Hakim ve savcıların kira sorununu çözüyoruz

Adalet Bakanı Gürlek: Hakim ve savcıların kira sorununu çözüyoruz
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da adliye lojmanlarının açılış programına iştirak etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da adliye lojmanlarının açılış programına iştirak etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Gürlek, buradaki konuşmasında, gittiği her ilde adliyeleri ziyaret ettiğini, yargı mensuplarının sorunlarını dikkate aldıklarını belirtti.

Hakim ve savcıların çalışma koşullarını yakından takip ettiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Biz, hakim ve savcı arkadaşlarımızın görev yapmış olduğu yerlerde lojman alım konusuna öncelik verdik. İstanbul'da da diğer yerlerde de bu yapıldı. Özellikle bir nebzede olsa biz, hakim ve savcı arkadaşlarımızın kira probleminden kurtulmasını istiyoruz. Buraya da güzel bir vesile olmuş."

Lojmanların inşa sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, "Lojmanda oturan meslektaşlarımızın, adliye personelimizin güle güle oturmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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