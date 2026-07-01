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Hakim Savcı Yardımcılığı Mülakatlarında 1.038 Aday Başarılı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakatlarında toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakatlarında toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın ardından Bakanlıkça yapılan mülakatların sonuçlarını açıkladı.

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan; adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday, avukat-adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday, idari yargı hakim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı olmuştur."

Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan; adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday, avukat-adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday, idari yargı hakim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı olmuştur.

Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038 olmuştur. Sonuçlara Personel Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasından erişebilirsiniz.

Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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