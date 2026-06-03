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Bakan Gürlek: E-duruşmanın kapsamını genişlettik

Bakan Gürlek: E-duruşmanın kapsamını genişlettik
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında e-duruşma uygulamasının bazı davalarda genişletildiğini ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde iki yeni iş dairesi kurulacağını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul milletvekilleri ile Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, "E-duruşma biliyorsunuz şu an yaygın uygulanıyor. Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle bölge adliye mahkemesinde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenlemede yaptık" dedi.

'2 TANE İŞ DAIRESI DAHA KURUYORUZ'

Bakanı Gürlek, haziran ayı içerisinde yayınlanacak olan hakimler ve savcılar yaz kararnamesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki tane daha iş dairesinin kurulacağını açıkladı. İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artacağına vurgu yapan Bakan Gürlek, "6 tane istinafta daire var. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını arttırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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