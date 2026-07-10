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Adalet Bakanı Gürlek, Bakırköy Adliyesi'nde Yargı Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Adliyesi'nde Başsavcı Barış Duman ve yargı mensuplarıyla bir araya gelerek adalet hizmetlerinin etkinliği ve altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Adliyesi'nde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ve yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede adalet hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

Toplantıda, adliyenin fiziki ve teknik altyapısını güçlendirecek çalışmaların ele alındığını ifade eden Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güven içinde erişebilmesine katkı sağlayacak adımların değerlendirildiğini kaydetti.

Gürlek, "Adalet teşkilatımızın tüm mensuplarının özverili çalışmalarıyla, adalet hizmetlerinin niteliğini geliştirmeye ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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